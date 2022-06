Vélez, letal con Ospina: 'lo perdimos, qué pesar, un arquero vigente'

El futuro de David Ospina podría decidirse en cuestión de días: en Italia dan como un hecho que no renovará con Napoli y hasta afirman que ya entregó su casa y estaría organizando mudanza, lo que da fuerza a la versión de su salida. ¿A dónde irá?

Las versiones del mercado indican que iría a Arabia Saudí, donde le habrían hecho una tentadora oferta de 3,5 millones de euros de salario anual, además de múltiples beneficios para él y su familia.



Y ante la sola posibilidad muchos reaccionaron en redes sociales, aunque pocos con la vehemencia del periodista Carlos Antonio Vélez, quien dijo en Antena 2: "De estar en una supuesta hoja para ir al Real Madrid a aparecer ahora en Emiratos Árabes Unidos, no puede ser, se terminó todo, se acabó todo".



Este tipo de ligas, que basan su persuasión en generosas ofertas económicas, sepultan el talento, según el analista: "Me parece muy triste que un jugador a su edad, todavía competitivo, esté pensando en Emiratos Árabes Unidos. Seguramente plata va a tener, pero no creo que él necesite, no creo que el problema de Ospina sea el billetico... Yo no creo que haya necesidad de salir corriendo para un fútbol que lo va a enterrar. Los que caen por allá mueren deportivamente".



La realidad deportiva le genera mucha preocupación: "La competencia es corta, no es exigente, muchos de esos equipos están conformados por jugadores semiprofesionales. Eso es como ir a recibir una pensión de jubilación", dijo.



El cambio de la Serie A, una de las cinco grandes ligas europeas, a Arabia Saudí, es para Vélez un craso error: "A mí me da mucha pena. Hoy queda libre David Ospina. Le hicieron oferta para renovar y no le gustó. En Nápoles tuvo momentos brillantes y es un jugador que todavía funciona... Rechazó renovar con un equipo en el que se mantiene vigente y juega Champions. Creo que lo perdimos, qué pesar, me da mucha pena porqué es un arquero vigente y competitivo", concluyó.