Carlos Gómez se despidió de Millonarios y su afición: rumbo a la MLS

Carlos Andrés Gómez fue de los jugadores más destacados del 2022 para Millonarios. Un año de crecimiento y aprendizaje, luego de su irrupción en el plantel profesional en el 2021. Alberto Gamero confió en sus capacidades y le dio la confianza.



En su paso por los embajadores, se destacó por su velocidad, técnica y condiciones para ser una amenaza para las defensas rivales. Durante el 2022, disputó un total de 41 compromisos con los embajadores, aportando nueve goles.



Su calidad le dio la posibilidad de dar el salto a la MLS, con el fichaje realizado por el Real Salt Lake. El extremo se despidió de la afición y el club, a través de su cuenta de Instagram, con un sentido mensaje y la dedicatoria especial a Alberto Gamero.



Estas fueron las palabras del jugador “Hoy me siento feliz de haber vivido la etapa más importante de mi vida en el club Millonarios. Quiero agradecer a todos los que me ayudaron a llegar hasta aquí desde la junta directiva hasta el personal del club, estoy muy agradecido por cada momento que pasé ya que ha sido de suma importancia para mi crecimiento tanto personal como profesional. Gracias por mostrarme ante el mundo”.



Aprovechó para agradecerle a Alberto Gamero, quien lo llevó al plantel profesional “Debo resaltar que sin el profesor nada de esto hubiese sido posible. Me quedo sin palabras para expresarle mi infinito agradecimiento”.

Gómez partió a la MLS, en transferencia, donde los embajadores conservarán un porcentaje de sus derechos.