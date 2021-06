Fustigan a Falcao: 'no tiene sentido traerlo lisiado y gastar dinero'

La política es dinámica y más si se trata de un tema que despierta tantas pasiones como el fútbol. Allí donde no ha tanto aclamaban a Falcao ahora lo rechazan y no temen usar los términos más despectivos para referirse a él.

Es verdad que el colombiano no ha podido dar los resultados que se esperaban cuando Galatasaray fue por él a Mónaco, pero fueron los problemas físicos y no decisiones del jugador lo que ha hecho que la historia no sea lo que se esperaba.



No parece estar en la consideración de nadie ahora que se agita la campaña de varios candidatos a la presidencia del club turco, elección que comenzará oficialmente este sábado y terminará, a más tardar, el 19 de junio.



Ibrahim Ozdemir, por ejemplo, se fue lanza en ristre contra el colombiano: "no tiene sentido traer a Falcao lisiado y gastar dinero en abundancia. Alguien debe dar cuenta de estos 20 millones de euros entregados a un futbolista que no ha jugado 10 partidos en 3 años", le dijo dijo a 'Fotomac'.



Y fue más allá: "si eso no es una traición al Galatasaray, ¡qué es! ¿Es amar al Galatasaray? Vendimos Gomis por 500 mil euros. Estarás gestionando el club de esta forma durante años y dirás 'ya vuelvo'. Ya basta".



Falcao está justamente en proceso de recuperación de su último problema físico y pasa sus vacaciones en Estados Unidos junto a su familia. Aunque ha insistido en que espera cumplir el año de contrato que le queda y buscar revancha para el público, que en general lo ha respaldado, sus altos ingresos lo tienen hace tiempo en el centro de las polémicas y su salida sería vista, más que nada, como un buen negocio.