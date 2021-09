Camilo Vargas lo hace de nuevo: dos colombianos en XI ideal de Liga MX

Camilo Vargas y Julián Quiñones, colombianos en el Atlas de México, fueron figuras durante la jornada que recientemente se jugó. Ambos integran el equipo de la jornada en Liga MX. El portero de la Selección analizó el momento que vive su equipo.

El arquero colombiano Camilo Vargas, del club Atlas, alabó este martes el trabajo colectivo de su equipo que exhibe la mejor defensa del torneo Apertura. "Esto es un trabajo colectivo. Si bien se ve recalcado mi trabajo, lo importante es el colectivo; para que no nos marquen un gol todo empieza desde Julio (Furch) y la delantera que ejerce la presión, eso es motivante", indicó en videoconferencia de prensa.



Luego de varios torneos en los últimos lugares de la clasificación, Atlas se coloca en el tercer lugar de la liga mexicana con 16 puntos, cuatro triunfos, igual número de empates y una derrota.



El arquero explicó que Atlas aún no puede considerarse como la sorpresa del torneo pues le quedan partidos importantes para lograr la clasificación. "Es pronto, todavía faltan partidos y puntos importantes en disputa. No hemos conseguido el objetivo primordial para poder aspirar a lo que queremos, clasificar directamente a liguilla", señaló.



Vargas llegó al club rojinegro en 2019 y se ha consolidado como uno de los mejores cancerberos del fútbol mexicano además de ser el titular en los dos torneos recientes. El colombiano recalcó el crecimiento que ha tenido a su paso por el fútbol mexicano, en buena medida por la calidad de sus colegas. "Es gratificante poder abrirme espacio no solo en esta liga sino en el ámbito de los porteros, el nivel de los que tenemos en esta liga es impresionante y poder hacer camino y dejar huella es gratificante", expresó.



Los 'zorros' recibirán este sábado al León, cuarto lugar de la liga, en un duelo en el que tratarán de sacar ventaja de que el rival jugará este miércoles la final de la Leagues Cup 2021, ante el Seattle Sounders, y llegará al duelo con poco descanso. "Será un lindo partido donde nosotros tenemos que poner nuestras condiciones si queremos seguir en la parte alta de la tabla", concluyó.

