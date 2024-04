Camilo Vargas, preocupado por mala racha de Atlas en Liga MX

Camilo Vargas no anda en su mejor momento en el Atlas de la Liga MX al igual que el club en sí que marcha antepenúltimo en el torneo de ese país y tiene pocas chances de clasificarse para el repechaje de la serie final de la Liga.



El arquero colombiano ha sido víctima de los errores de sus compañeros y eso ha hecho que en lo que va del año le hayan encajado 27 goles y solo haya logrado tres vallas invictas en 14 juegos disputados.



Pues bien, tras este oscuro panorama, Vargas se mostró preocupado con el estilo de juego del técnico Beñat San José y no entiende porque la gran ofensiva del equipo no se transforma en goles.

“El trabajo que se ha identificado en este nuevo proceso es de alta complejidad e intensidad. A pesar de los malos resultados tenemos una idea y un modelo de juego muy definido que en los resultados no nos acompañan", dijo en rueda de prensa.



Por su parte, Vargas comparó el equipo que ganó los títulos en años pasados a este y dijo: “Cuando conseguimos los títulos éramos un equipo un poco más sólido y ahora con modelos más ofensivos o de tenencia de la pelota, tienes que tomar en cuenta que vas a quedar más expuesto, es parte de asumir el riesgo”.



Finalmente, el arquero también señaló los múltiples errores como la causa de la mala racha: “Sí estamos pasando por un momento en el que tenemos que minimizar los errores, porque nos están pasando factura, hay muchos lapsos del juego donde somos superiores, pero por esta clase de errores que tenemos se nos están escapando los juegos; los puntos que nos quedan por delante son demasiado importantes”.