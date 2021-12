¡Fecha definitiva para los colombianos! Así jugarán en Champions

La sexta fecha de la Champions League llegó y dejará dos días para el recuerdo, pues lo que se sigue disputando en los distintos grupos no es solo el paso a los octavos de final, sino aquellos que van a parar en la Europa League y cómo se configurará la siguiente ronda.



La participación de los colombianos en las competiciones europeas sigue en juego, pues en algunos casos, no han definido qué puede pasar. De llegar a octavos, pasar a la Europa League como consuelo o quedarse sin el pan y sin el queso.



El martes 7 de diciembre, se abrirá muy temprano la jornada. Paris Saint Germain recibirá al Brujas de Éder Álvarez Balanta y José Izquierdo, que no tiene opciones de pasar a la siguiente fase del certamen, pero, aun pueden disputar el pase a la Europa League. Los belgas igualan en puntos con RB Leipzig, pero, el gol diferencia los puede condenar, pues tienen -11. Mientras que los alemanes enfrentarán al Manchester City, que tiene el primer lugar fijo.



En el grupo B, Luis Díaz y Matheus Uribe esperan mantener el lugar de clasificación que poseen por el momento, pues tienen cinco unidades. Al acecho, está Milan y Atlético de Madrid con cuatro unidades. Los dragones recibirán a los españoles, mientras que los italianos tendrán que recibir al líder absoluto Liverpool, que espera terminar la zona con puntaje perfecto.



Sheriff Tiraspol ha sido la sorpresa de la Champions, le ganó al Madrid en el mismo Bernabéu, pero, el tanque no alcanzó. Comandado por Frank Castañeda y Danilo Arboleda, cerrará la fase yendo a Kiev. Nada por disputarse, pues el Real Madrid e Inter de Milan tienen el paso asegurado a los octavos de final. Mientras que los moldavos tienen lo propio en Europa League.



La jornada continuará en miércoles 8 de diciembre, con el grupo F como protagonista. Duelo directo entre Atalanta de Duván Zapata y Luis Muriel, recibiendo al Villarreal. Ambos disputarán el segundo cupo a octavos de final. Los españoles tienen siete unidades, mientras los italianos seis, ubicándose provisionalmente, en zona de Europa League.



En el grupo H, las cosas están definidas, en cuanto a Champions se refiere. Chelsea y Juventus ya están con 12 unidades y el lugar en octavos fijo. Pero el Zenit de Wilmar Barrios no puede cantar victoria. Son terceros, en zona de Europa League, con cuatro unidades, recibirán al Chelsea. Lucharán ese lugar con el Malmo, que apenas suman una unidad y visitarán a la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado.