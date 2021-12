El espinoso calendario de James y Al Rayyan para evitar el descenso

James Rodríguez se fue a la Liga de Catar para no sufrir tanta presión, para ganar paz y preocuparse más de cuidarse de las lesiones y, de paso, facturar al nivel de una estrella mundial. Pero la competencia es implacable y ahora lo acorrala en Al Rayyan, equipo que está en riesgo de descenso por culpa de los malos resultados.

El equipo de Laurent Blanc, quien solo ha podido ganar dos partidos en la Liga de Catar, tiene apenas 9 puntos y está a cuatro de la zona de descenso (pierden la categoría los dos últimos), en un certamen con solo 12 competidores.



Por eso es tan determinante lo que pase este miércoles, cuando Al Rayyan se mida a Al Shamal (8:10 a.m. hora colombiana), que tiene las mismas 9 unidades y, en consecuencia, las mismas urgencias. Es el partido para ganar y para encontrar la motivación necesaria de cara a un calendario que no es sencillo.

La buena noticia es que el zurdo está físicamente a tope, que el descanso de casi mes y medio parece haberlo beneficiado pues va a los cierres con confianza, se esfuerza para mostrarse ante sus compañeros y no pierde precisión en el pase... otra cosa es que sus compañeros no lo aprovechen...



En total, el equipo del colombiano tiene 10 partidos para darle vuelta a la crisis. La realidad es que puede darse pocas licencias de dejar unidades en el camino si quiere evitar una promoción que, entre otras cosas, comprometería el futuro del colombiano, a quien llevaron para mucho más que librarse del descenso.



Así será el complejo calendario de James y Al Rayyan para enderezar el barco de una vez por todas:



29/12/21: Al Shamal vs. Al Rayyan

04/01/22: Al Rayyan vs. Umm Salal

08/01/22: Al Rayyan vs. Al Wakrah

13/01/22: Al Sadd vs. Al Rayyan

18/01/22: Al Khor vs. Al Rayyan

23/01/22: Al Rayyan vs. Al Ahli

05/02/22: Al Rayyan vs. Al Duhail

10/02/22: Al Sailiya vs. Al Rayyan

22/02/22: Al Rayyan vs. Al Arabi

02/03/22: Al Gharafa vs. Al Rayyan