¡Ojo 'panitas'! Partidos clave de colombianos en Italia en 2020/2021

Mientras el mercado se mueve en grandes oleadas por estos días, los colombianos en Italia se mantienen firmes en sus clubes y motivados de cara a una temporada 2020/2021 que los sorprenderá cantando villancicos y esperando a los Reyes Magos en medio de emocionantes duelos.

Duván Zapata, quien aparentemente, era el más pretendido, seguirá una temporada más en Atalanta, que no lo perderá sin dar pelea. Y a su lado seguirá Luis Muriel, el suplente sensación en la fenomenal campaña 2019/2020.





Siguen inamovibles también Juan Guillermo Cuadrado en el campeón Juventus y David Ospina en el Napoli, aunque alternando posición con Meret, y el experimentado Cristian Zapata en Genoa.



Todos conocieron sus calendarios para el Calcio que comenzará el 18 de septiembre y de paso tomaron nota de aquellos compromisos que, en el papel, son más exigentes.



Repasamos esa agenda, que pasa por Navidad y Año Nuevo muy metidos en la competencia:



18 de octubre 2020

Napoli vs Atalanta



8 de noviembre

Atalanta vs Inter

​

22 de noviembre

Napoli vs Milán



6 de diciembre

Juventus vs Torino



16 de diciembre

Inter vs Napoli

Juventus vs Atalanta



20 de diciembre

Lazio vs Napoli

​

Enero 6 / 2021

Milan vs Juventus



Enero 17

​Inter vs Juventus



Enero 24

Milan Atalanta