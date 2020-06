Lesión no pasó del susto: Córdoba va con todo por Selección Colombia

Jhon Córdoba encendió las alarmas en Colombia el pasado lunes, cuando anotó un golazo contra Leipzig pero se marchó lesionado.

La buena noticia es que, en efecto, su recuperación está terminada y está disponible para este domingo contra el Ausburgo. La mejor, que está lleno de optimismo no solo sobre su posibilidad de ayudar a su equipo a conservar la categoría, sino sobre el sueño, siempre latente, de llegar por fin a la Selección Colombia.



Con 12 goles en la temporada es el cuarto artillero de la Bundesliga, todo un logro: "Me considero mucho más maduro, en el juego y en la definición. He adquirido ese punto de madurez que antes quizás no lo tenía. Eso me da la posibilidad de marcar goles y jugar bien.... Verme en esa posición, con grandes jugadores, la verdad motiva, me da fuerzas para trabajar día a día", dijo en entrevista con Marca Colombia.



La Selección sería algo así como la estación final del viaje: "Es un reto que siempre me pongo cuando empieza la temporada. Cada vez está más cerca y voy a tratar de aprovechar el día que tenga la oportunidad para estar al cien por cien", dijo.



El pasado no lo trasnocha: "Cada entrenador tiene sus preferencias, había otros compañeros en buen momento. Lo importante que ahorita se me dan las cosas, estoy contento de tener competencia porque esto me motiva a trabajar y esperemos que llegue la oportunidad", concluyó.