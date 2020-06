Día gris de Jhon Córdoba y amargo empate del Colonia contra Frankfurt

Un día gris tuvo el colombiano Jhon Córdoba en el empate 1-1 que firmó el Colonia contra Eintrach Frankfurt por al Bundesliga.

El atacante apenas tuvo aproximaciones claras y lució muy solo en le frente, y el triunfo, que parecía cercano, se escapó sobre el final para un Colonia que está necesitado de puntos para no correr riesgos en la permanencia en la categoría.



Córdoba lo intentó en los primeros minutos y se vio activo, pero sufrió un par de faltas en el choque con los zagueros y pasó inadvertido.

El gol del Colonia llegó gracias a un penalti cuando Uth sufrió una falta clara en el área de Rofe. Florian Kainz cobroó con la derecha junto al palo izquierdo y le dio tranquilidad al club del colombiano.



Para el complemento, Córdoba intentó las asociaciones y dio una asistencia clara a los 54 a Ehizibue, que por poco no fue gol. Al 61 intentó un drechazo, tras pase de Uth, pero le faltó un poquito de dirección.



Pero al 72 vendría una falla defensiva del Colonia que aprovechó Bas Dost para desde el centro del área, tras una oportuna intervención de Sow para asistirlo. Lástima, se empataba el juego 1-1.



El Eintrach Frankfurt se animó e incluso André Silva tuvo dos veces la victoria, pero ya se terminaba el juego y no daba tiempo para mucho más.



Colonia se estacionó en el puesto 14 con 36 unidades, mientras que su rival es noveno con 42, en la Bundesliga que anticipadamente ganó el Bayern Múnich.