Ni Matheus, ni Díaz: el colombiano que es la sensación en Portugal

El delantero colombiano Brayan Riascos se ha convertido en una de las sensaciones del arranque de la Liga de Portugal con su equipo, el Nacional de Funchal, con un balance de dos goles y una asistencia en tres partidos en los que ha exhibido su potencia en el terreno de juego y su olfato de cara a portería.



En una entrevista con la Agencia EFE, Riascos, de 26 años y natural de Buenaventura, desveló que es un gran seguidor del Real Madrid y que se fija, especialmente, en los pasos de Cristiano Ronaldo, jugador que, precisamente, se formó en el Nacional de Funchal y con el que pudo conversar en la primavera pasada cuando el capitán de Portugal entrenaba en las instalaciones del club insular.



Reconoce que son muchos los sacrificios que ha tenido que realizar su familia para que él haya podido ser futbolista profesional, tras pasar por las ligas de Colombia, Guatemala, Brasil y, desde 2018, en Portugal.



¿Cómo fueron sus inicios en el mundo del fútbol? Mi trayectoria hasta llegar hasta aquí no fue fácil, tuve que salir de mi casa con 12 años y fui para Guatemala, aunque no me gustó el fútbol de allí y regresé a Colombia. Desde los 8 años ya jugaba al fútbol. En mi familia nos gusta a todos, a mi mamá también le gusta. Y con la ayuda de mi familia, el sacrificio que hicieron por mí valió mucho la pena. Mis padres tuvieron que trabajar mucho más y yo también con 13 años buscaba la forma de ganar dinero para no estar siempre molestando a mis padres con dinero y esas cosas. Además, Neiro, un amigo, fue una persona que me ayudó mucho, confió en mí, me entrenó.



¿Cómo fueron surgiendo las oportunidades? Ya en Colombia surgió la oportunidad, a través de Freddy Rincón (exjugador del Real Madrid y Nápoles), de ir a Brasil para jugar en el Corinthians y luego comenzó mi trayectoria en Portugal como cedido al Trofense, posteriormente regresé a Brasil, luego fui a Colombia y ahora ya en definitivo en Portugal.



Freddy Rincón, un gran conocedor del fútbol brasileño. Es muy amigo de mi ex representante. Él fue a ver un entrenamiento del equipo en el que estaba, el Pascual Medina (Colombia), y le gustó mi forma de jugar. Y me dijo que me daría la oportunidad de jugar en el Corinthians y acepté a la primera de cambio.



¿Cómo fue la etapa en Corinthians? Muy buena experiencia, muy bonita, gané madurez. En este equipo entrené con el actual seleccionador de Brasil, Tite, y con futbolistas como Arana, Paulo Guerrero, con todos los jugadores de la plantilla principal, aunque militaba en el filial. Con el que más hablo es con Malcom, que ahora está en el Zenit (tras formarse en el Corinthians y pasar por el FC Barcelona). Me llamaba cuando estaba en Francia o en Barcelona.

Es un gran seguidor del fútbol español. Más adelante me gustaría tener la oportunidad de jugar en España o Inglaterra. El fútbol español es más tranquilo, uno de los mejores campeonatos del mundo. Por mi forma de jugar me defino más con Inglaterra. Me gusta el Real Madrid, soy hincha del Real Madrid. Por mis condiciones, soy un jugador fuerte, rápido y con gol.



Este año pudo conocer a su ídolo en Funchal, Cristiano Ronaldo. Cuando vino a la isla, fue una emoción grande. Conocer a Cristiano en persona es increíble y más la persona que es él. Me dio mucha motivación.



¿Cómo es el Nacional, un recién ascendido que va sexto en la Liga lusa? Subimos a primera y estamos demostrando que somos un equipo fuerte, que nos gusta la bola y no cambiamos la forma de jugar. Contento porque las cosas están saliendo bien, como yo quiero, estoy ayudando al equipo, con goles y asistencias. Somos una familia. El fútbol portugués es más físico, intenso, es muy difícil tener espacios. En Portugal los equipos saben tener el balón y jugar bien. El fútbol portugués ha crecido mucho. Hay muchos jugadores que han salido para equipos grandes.



¿El sueño de vestir la camiseta de Colombia? Todavía no he ido, sigo con la fe de que algún día voy a estar ahí con la selección. Lo que me toca es hacer mi trabajo, hacer goles y haciendo las cosas de la mejor forma, las oportunidades van a aparecer. Aún no he tenido contacto con Carlos Queiroz (seleccionador de Colombia). Tal vez tenga alguna referencia mía.