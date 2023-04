En Brasil sí quieren a James Rodríguez y admiten oferta por él

James Rodríguez salió de Olympiacos de Grecia con mucha polémica tras rescindir de mutuo acuerdo el contrato a mitad de temporada y el futuro del volante de la Selección Colombia está en vilo, pues no se sabe con exactitud en qué club jugará el diez.

Pese a ello, James Rodríguez no le faltan ofertas y ha sonado en varios equipos del mundo, debido a que ha sonado para el fútbol de Turquía y Brasil los más cercanos, pero hasta el momento no había información oficial a qué liga podría recalar en la próxima temporada.



Sin embargo, en las últimas horas versiones de prensa en Brasil confirmaron el verdadero interés de Botafogo por tener los servicios de James Rodríguez. Globo Sporte informó que el presidente del club John Textor ya envió la propuesta de manera formal.



“La propuesta del club se basa en un salario de una cantidad fija al mes, pero que puede incrementarse con bonificaciones de acuerdo con los objetivos y el rendimiento deportivo que alcance James sobre el terreno de juego. Los números aún se están estudiando”, dice el medio Globo Esporte.





​Después de esa información difundida por el medio de comunicación brasileño, el periodista colombiano Felipe Sierra y el argentino César Luis Merlo, confirmaron que esa posibilidad es real y dieron a conocer los detalles de la negociación para tener a James.



Por ahora, la oferta de Botafogo al representante de James Rodríguez, Jorge Mendes, se basa en un contrato por un año que iría desde julio de 2023 hasta junio de 2024, pero aún no hay respuesta por parte del manager del jugador colombiano sobre la propuesta del club.



🚨 El interés de #Botafogo en James Rodríguez (31) es real y ya hicieron una oferta; así lo pudimos confirmar junto a @CLMerlo. En principio la propuesta es por un año; desde julio de 2023 hasta junio de 2024 🇨🇴



👀 Quien lleva las negociaciones es el dueño del club, John Textor pic.twitter.com/qgc1A9VLuL — Pipe Sierra (@PSierraR) April 20, 2023



De momento, habría que esperar si James y su representante dan el visto bueno o si aumentan las exigencias para poder llegar al fútbol brasileño, peor lo cierto es que ya hay una oferta formal y solo queda que el colombiano la tome o la deje.