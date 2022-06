No aceptarán un No: nueva estrategia de Botafogo por James Rodríguez

James Rodríguez y su futuro siguen siendo el tema del momento en el mercado de fichajes. Después de que corriera como pólvora el rumor de su posible llegada a PSV, que luego fue desmentida, todo parece indicar que lo único real que tiene, además de Al-Rayyan de Catar, es Botafogo de Brasil.

El club ya habría hecho una oferta cercana a los 5 millones de dólares al club catarí por sus servicios, lo que confirma su intención de tenerlo este mismo mercado en sus filas. Sin embargo, la respuesta del jugador no habría sido la esperada.



Aún así, el dueño del club, John Textor, se niega a aceptar un No como respuesta y así lo ha explicado frente a la prensa local.



“Voy tras jugadores que tienen un 2 por ciento de posibilidades de venir. Si sueño con Cavani o James Rodríguez, los pruebo. ¿Sabes lo difícil que es convencer a un jugador top en Europa que no tiene conexión con Brasil para que venga?”, dijo Textor.



El empresario estadounidense dijo que, por encima de toda consideración, entiende a James: “Él está tratando de demostrar su valía en Europa, no está listo para volver. Veremos qué le ofrecen y seguiremos escuchándolo, buscándolo”, añadió.



El empresario sabe que debe tener en cuenta el cupo de extranjeros en Brasil y por eso apunta a un jugador con renombre internacional para no desperdiciar la opción. James es su objetivo. Y evidentemente no tiene afán.