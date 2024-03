Nadie lo vio venir: ingleses dicen que Luis Díaz saldría de Liverpool

Luis Díaz es indiscutible, imprescindible, indispensable para Jürgen Klopp en Liverpool. Pero ese es el problema: que el alemán está de salida y a su pupilo ahora le toca defenderse solo.

El guajiro vive una gran temporada en la pero la salida del estratega marca en buena medida la estrategia a futuro del club y sería, según informó el diario The Sun, un sacrificado.



"Díaz está en camino de ser la salida más importante de Liverpool este verano. Los Rojos están dispuestos a escuchar ofertas debido a su gran cantidad de opciones de ataque. La máxima prioridad para el sucesor de Jurgen Klopp son los nuevos contratos para Salah, Trent Alexander-Arnold y Virgil van Dijk. Y el resultado relacionado con Salah en particular influirá en el futuro del as colombiano Díaz, de 27 años", dijo el diario.



The Sun recordó que el guajiro "Tuvo problemas en la primera mitad de la temporada, incluso antes de que sus padres fueran secuestrados en su tierra natal" pero explicó que se están moviendo muchas cosas ya lejos del manejo suyo y de Klopp.



"Thiago Alcántara y Joel Matip dejarán Anfield cuando sus contratos expiren este verano. A Salah, Alexander-Arnold y Van Dijk solo les queda una temporada completa en sus contratos actuales. Los clubes saudíes de la Pro League y el Paris Saint-Germain quieren a Salah, mientras que el capitán Van Dijk se ha retractado de los comentarios de que no estaba seguro de su futuro tras la salida de Klopp", dijo.





Liverpool star Luis Diaz in line for shock transfer exit as Reds make Mo Salah decision and line up three new deals | @DanKing_1974 https://t.co/XntDGBAK9y pic.twitter.com/3ijvMU0HKF — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 29, 2024

La cláusula de rescisión del colombiano es de 80 millones de euros, lo que lo alejaría de un club como el FC Barcelona, con el que se relacionó, pues no existen esos fondos para pagarlo. En todo caso, para The Sun, España podrí ser el destino más seguro pues hay otros interesados además de los catalanes.



Díaz lleva 25 partidos, 30 chances creadas, 6 goles y 3 asistencias en una temporada en la que luce sólido, pero aún no está cerca de los números del egipcio Salah.



Su posible salida también dependería del nuevo cuerpo técnico, que tendría a Xabi Alonso como más importante opción.