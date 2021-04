¡Nadie lo podía creer! Fabra se vistió de asistidor en triunfo de Boca

De sus manos, literalmente, llegó la asistencia para el segundo gol de Boca Juniors en el triunfo frente a Huracán. Frank Fabra hizo un saque lateral desde mitad de cancha, que terminó en una brillante anotación de Gonzalo Maroni. El técnico Kudelka no salió del asombro con la anotación.



Fabra no fue el único colombiano en cancha. Sebastián Villa fue titular y tuvo un par de chances para anotar. Sin embargo en esta ocasión la pelota no entró. Al final, Boca sumó 3 puntos más en la Copa de Liga Argentina y está segundo en su zona, con 19 puntos, a 3 de Vélez. Triunfo que prácticamente lo instala en cuartos, a falta de dos jornadas.

El xeneize ganaba desde los 48' con anotación de Franco Soldano, sin embargo, cuando se jugaban los últimos minutos del tiempo de adición, el colombiano Fabra sacó desde banda izquierda y casi desde mitad de cancha. Resultó siendo un pase al espacio, al que llegó Maroni para definir con un derechazo.



En Huracán no estuvo el colombiano José Moya, quien ha estado ausente en los últimos dos encuentros. Por los lados de Boca los ausentes fueron Edwin Cardona y Jhorman Campuzano, quienes se recuperan del Covid-19.