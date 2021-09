Pocos amigos: así fue el recibimiento a Sebastián Villa en Boca Jrs

Parece que la película de Sebastián Villa y Boca Juniors llegó a su fin. Después de un paso fallido al fútbol europeo e inconvenientes con el club, el atacante colombiano se puso a disposición del entrenador Sebastián Battaglia.



En el programa ‘ESPN F90’ se informó que este martes el ex Deportes Tolima se presentó en la sede del cuadro xeneize y tuvo un breve charla tanto con el cuerpo técnico como con los jugadores de la plantilla.

Aunque había un claro malestar del jugador por no darse su salida, Villa terminó bajando la cabeza y regresó al sur del continente, luego de un breve periodo en Colombia junto a su familia, para evitar más líos. Por obligación tuvo que permanecer en cuarentena y ya está listo para retomar la actividad deportiva.



“En el vestuario, reunido con sus compañeros, Villa pidió disculpas y de alguna manera explicó el porqué de su ausencia y si alguno se había sentido ofendido pedía esas disculpas”, indicó en un primer momento el periodista Diego Monroig.



Así mismo recalcó que el jugador antioqueño “está convencido que no le faltó el respeto a nadie”, algo que periodistas e hinchas califican como una burla porque durante ausencia el club no tuvo resultados buenos, quedó eliminado de Copa Libertadores, Miguel Russo fue despedido, etc.



En cuanto a la reunión jugadores-cuerpo técnico, Monroig develó: “Todos al campo de juego, los reunió Battaglia para darle las órdenes en cuanto a las tareas y mientras hablaba pidió la palabra Villa. Solamente comentó que se ponía y estaba a disposición del cuerpo técnico y de sus compañeros”.



Después de las palabras del colombiano, los jugadores empezaron con sus labores y él se quedó trabajando con un preparador físico de manera individual. “Va a ser el inicio de una mini pretemporada que llevará al menos dos semanas, luego de 40 días de ausencia”, complementó.



Para finalizar, el periodista confirmó que por ahora el entrenador xeneize “no piensa en Villa” como opción para los partidos que se avecinan, claro cuando esté apto para jugar: “Deportivamente, futbolísticamente, entiende que el equipo va por acá y que hay un jugador que se está poniendo a punto y no sabe cuándo estará a disposición”.



Con lo anterior sobre la mesa, todo parece indicar que con los demás jugadores del equipo no hay problema alguno, pero lo que respecta al cuerpo técnico aún hay una relación por construir.