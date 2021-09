Ni el sueldo le perdonaron: ojo a la durísima multa de Boca a Villa

Boca Juniors no se quedó con las ganas y aficializó la durísima multa que impondrá contra Sebastián Villa, luego del altercado por su fallida al exterior y el posterior viaje a Colombia.

Según contó el diario ‘Olé’, la directiva del cuadro xeneize le mandó una notificación al colombiano para que este se enterara de las decisiones que tomaba al club ante sus, en su opinión, reprochables actitudes fuera del campo. La reacción del jugador fue la de no firmar ningún documento y dejar todo en manos de sus abogados.



“Si bien la carta documento no llegó aún a manos del futbolista ni de su entorno, Olé accedió a la decisión tomada por Boca: ‘Son 15 días de suspensión a partir de hoy, sin cobrar el sueldo y entrenándose solo’”, indicó el medio.



Así pues, el ex-Tolima no podrá estar con normalidad bajo las órdenes Sebastián Battaglia en las próximas dos semanas y así mismo sus opciones de sumar minutos son casi nulas. Algo parecido a lo que vive Edwin Cardona.



Recién tendría rodaje ni más ni menos que previó al ‘Superclásico’ frente a River Plate por la Liga Argentina.



Con lo anterior, en Argentina se habla de consecuencias deportivas, legales y económicas en la relación futbolista-club: “Deportivas, porque no son pocos los esperaban contar con Villa para el Súperclásico del próximo 3 de octubre en el Monumental, razón por la cual el delantero estuvo, al menos hasta el martes, haciendo una pretemporada especial... Legales, porque si bien Villa se negó a ser notificado, el club le envió una carta documento al domicilio que la institución tiene registrado en el contrato, la cual de alguna manera deberá ser respondida por los abogados de Villa en el plazo de 48 horas... Y las económicas: obvias y costosas. Por lo pronto, porque la cotización del jugador se desploma, también por las actitudes poco profesionales del futbolista, que plantó al club que a comienzos de año le había mejorado y extendido su contrato”.