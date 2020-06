Boca se libra de extranjeros: además de Pérez, otro también se iría

El reciente campeón de la Superliga de Argentina, Boca Juniors, ya piensa en el futuro. Bajo la dirección de Miguel Ángel Russo, el equipo xeneize planea la llegada de unos cuantos refuerzos, pero así mismo alista salida de algunos futbolistas del actual plantel.

Semanas atrás, se habló sobre la posibilidad que existe para que Sebastián Pérez vuelva al fútbol colombiano, específicamente a Santa Fe, y es que según informó TyC Sports, a pesar de que Russo no ha definido las altas y las bajas de su plantel, la idea del consejo directivo es liberar algunos cupos de extranjeros para poder efectuar la llegada de otros, como el chileno Mauricio Isla, razón por la que saldrían del equipos en el colombiano Pérez y el venezolano Jan Hurtado.



El medio argentino informó que la intención que tiene Boca con el volante exAtlético Nacional y con el venezolano es dejarlos ir como jugadores cedidos, pues no planea la venta de ninguno de los dos futbolistas.



Sin embargo, en este contexto que ya se ha hablado en días atrás, el medio informó sobre un novedad en el caso de Pérez, pues tal como lo explican, el equipo deberá renovarle el contrato para que pueda salir como jugador a préstamos y en el regreso no termine como un agente libre: "El caso de Sebastián Pérez es un poco más complejo, no tanto porque no tenga ganas de emigrar, sino porque antes de cederlo, Boca debería renovarle el contrato. Es que el actual vínculo del colombiano con el club de la Ribera vence en junio de 2021 y, ante cualquier posibilidad de un préstamo, antes deberían extenderle el contrato, para que no quede libre a su regreso".

Así las cosas, en medio de la incertidumbre por no saber sobre el futuro del fútbol argentino, Boca sigue planeando su regreso a competencias, se espera que en las próximas semanas se calare el futuro de los futbolistas, Sebastián Pérez, Jan Hurtado y Sebastián Villa.