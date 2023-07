Caso Sebastián Villa en Boca Juniors: opción de renovación y préstamo

Sebastián Villa ha entrenado en el predio de Boca Juniors, sin embargo, el cuerpo técnico y la dirigencia han decidido no contar con él debido a que fue declarado como culpable en un caso de violencia de género en contra de su expareja sentimental. El extremo colombiano tiene vínculo hasta inicios de 2024 y el club no quiere dejarlo ir en condición de libre.



Para evitar que pueda negociar con cualquier equipo con el pase en su poder, Boca Juniors se estaría planteando extender su contrato y cederlo para no perder la inversión realizada en 2018.

Según informó el diario Olé, la propuesta de extensión del vínculo estaría ligada al interés del fútbol de Arabia Saudita y Emiratos Árabes para contar con sus servicios. Además, sería beneficiosa para que Boca Juniors libere un cupo extranjero y así poder concretar nuevos fichajes.

✍️🇨🇴 ¿Boca le puede renovar el contrato a Sebastián Villa?



👀 El delantero colombiano sigue marginado de las convocatorias, pero se habría abierto una nueva vía de solución a su conflicto con el Xeneize.https://t.co/1AmbdbnBx3 — Diario Olé (@DiarioOle) July 22, 2023

La salida de Sebastián Villa podría abrir el paso para la llegada de otro colombiano al plantel. En las últimas horas incrementaron los rumores acerca de Diego Valoyes, además también está en carpeta el atacante uruguayo Edinson Cavani.