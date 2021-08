En Brasil le apuestan a colombiano de Boca: llegó una propuesta formal

Mientras los ojos están encima de Sebastián Villa, quien está cerca de cumplir un mes sin entrenar y tiene el futuro enredado, por quien llegó una oferta formal a Boca Juniors, que estaría analizando la directiva, es por Jorman Campuzano. El volante que ha estado ausente de los entrenamientos en los últimos días, a causa de una complicación en el embarazo de su esposa, es pretendido en Brasil por Athletico Paranaense.

Según informó este lunes el programa Sportcenter AM de ESPN, ofrecieron un millón de dólares por el 50% de su pase, propuesta que no llena del todo las expectativas del xeneize, aunque no se descarta que sigan las negociaciones. Campuzano interesa y mucho, así que Boca buscará elevar la cifra.



"Llegó una oferta y sí fue oficial, por Jorman Campuzano del Athletico Paranaense. Boca considera la oferta baja y por ahora está rechazada, pero siguen tras los pasos. Ya veremos si se hace la transferencia o no, en otras condiciones", indicó Emiliano Raddi.



En relación a Villa, indicaron que sigue en Colombia y no ha llegado otra oferta. "La relación sigue lejos. La última oferta de Brujas rondaba los 7 millones y Boca quiere 12. Quieren que el jugador dé señales para regresar al entrenamiento, tiene plazo hasta el 28, pero podría hacerlo antes. Yo creo que si llega va a entrenar aparte, no van a hacer como si no hubiera pasado nada".