¡No está en venta! La decisión de Boca Juniors con Sebastián Villa

El tema Sebastián Villa y Boca Juniors sigue siendo la ‘manzana de la discordia’, no hay acuerdo aún para que se dé su salida, pese a que el jugador ya le comunicó a la institución su deseo de marcharse, teniendo en cuenta las ofertas recibidas por parte de los belgas, han sido rechazadas. Los términos económicos no satisfacen las necesidades que tienen desde los xeneizes.



Villa, quien se despidió de sus compañeros, tiene licencia hasta el viernes 13 de agosto, por lo que deberá reportarse en el club a entrenamientos, donde no se le ha visto desde hace ya varios días. Sin embargo, no hay pistas ni señalen que el colombiano retornará a los entrenamientos en la Casa Amarilla.



De acuerdo a información de Olé, la primera oferta fue por 7 millones de euros, por el 70% de su pase, pero, los argentinos la rechazaron, al tener en cuenta que el otro 30% pertenece al Deportes Tolima. Al parecer, dicha oferta fue aumentada, según información de TNT Sports, pero, también se declinó, por parte de los directivos de Boca.



Además, los argentinos estarían pidiendo una cifra cercana a los 12 millones de euros, para poder dejar ir al atacante colombiano, pero, sería inalcanzable por parte del Brujas.