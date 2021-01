Explotó Óscar Córdoba: ‘Quiero que Boca Junior juegue como River’

Siguen las reacciones a una nueva eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores. Y es que lo que más dolió en la semifinal contra el Santos de Brasil, no fue la derrota 3-0, si no la forma en la que el xeneize perdió, sin mostrar amor propio ni rebeldía. Los jugadores que dirige Miguel Russo no mostraron coraje y se vieron mal.



Además, el día anterior River Plate también se quedó afuera de la Copa, pero demostrando otra cara, ganando en Brasil -al Palmeiras- y dejando ver que tenían vergüenza deportiva, y que ante la caída 0-3 de locales, trataron de dejarlo todo y superaron 0-2 a su rival…solo que en el global no alcanzó.



Y entre los históricos que se han manifestado por la situación del plantel de Boca, ya había aparecido Mauricio ‘Chicho’ Serna, pues ahora el que habló, criticó y ‘pegó’, fue Óscar Córdoba, exarquero que salió campeón de la Libertadores en 2000 y 2001.



“Solo vi uno o dos partidos en los que Boca superara a sus rivales, no me acuerdo cuáles. Pero esto es Boca. Yo me asombro con los valores que se manejan hoy día en el fútbol argentino; y juegan un partido y ya valen diez ‘palos’ (millones de dólares); entonces, cuando saltas a la cancha, tienes que justificar esos diez ‘palos’, no solo por un partido jugando contra el penúltimo de la clasificación. No. En Boca tienes que salir a justificar tu sueldo partido a partido; justificando cada jugada, con cada entrada, no solo en los partidos fáciles”, aseguró Córdoba en charla con ‘Espn’.



Y justamente, luego de ver a River Plate, Óscar Eduardo se ilusionó con que Boca iba a hacer una actuación a la altura de las circunstancias, pues la serie estaba 0-0 contra Santos, y en Brasil ya se han hecho grandes gestas. Pero la realidad fue otra.



Córdoba se aventuró a decir que quiere que Boca juegue con la jerarquía que lo hizo River. ““Le escribí a Jorge (Bermúdez) y le dije que así teníamos que jugar. Y el ‘Patrón’ me respondió: ‘Eso es lo que queremos que los jugadores expresen en cada partido’. Lamentablemente al otro día, vieron jugar al rival”.



Sobre Esteban Andrada, actual portero de Boca, también dejó claro que “es un gran arquero, lo ha demostrado en toda su estadía en el xeneize, lo que pasa es que queda faltando la frutilla del postre, porque ha estado en finales muy importantes, y me fui desilusionado del Boca que vi en Brasil (contra Santos); no hay responsabilidad en los goles, pero algo se puede hacer. Ahí es donde se ve si un arquero es para este tipo de equipos”.