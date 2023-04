¿Por qué cree Boca Juniors que Roger Martínez es solución? Antecedente

Boca Juniors vive un presente tan gris que cualquier oferta de solución se compra sin duda. En la Superliga ocupa el puesto 17 de la tabla con solo 15 puntos, a 18 del líder River Plate, y en Libertadores logró un agónico triunfo 2-1 contra Pereira, en un partido lleno de polémicas que el campeón colombiano no mereció perder.

Por eso se buscan soluciones urgentes y una de ellas ha sido precisamente un nacional, el delantero Roger Beyker Martínez, de 28 años y quien tiene un seductor detalle: será agente libre en junio.

El cartagenero ha sido duramente criticado en el América de México, donde ni la afición ni la crítica esperan una renovación. Con cartel de selección nacional y buen pasado en el club, es una auténtica ganga.

Pero, ¿por qué iría Boca por él si además de su talento ha tenido varias lesiones y hasta denuncias de posibles actos de indisciplina?



Existe un antecedente, que recordó el diario Olé sobre su llegada a Argentina, a los 17 años, precisamente a prueba en el equipo xeneize: “En el primer entrenamiento hizo dos golazos impresionantes. Es más, me acuerdo de que Ramón Maddoni, reclutador, cruzó la cancha y me dijo ‘este pibe es crack, olvidate’. Él siempre me decía que Roger estaba hecho para Boca”, contó Fernando López, exjugador y quien lo acercó, en declaraciones al diario 'Olé'.



Pero había mucha competencia cuando llegó y era extranjero, por lo cual acabó en Racing. “Cuando vino, Miguel Fernández, actualmente el técnico de Agropecuario, me dice ‘Rada, hay 16 jugadores, ¿cómo vamos a hacer?’. Le dije ‘hagamos un ancho de área grande hasta la mitad de la cancha y armamos un 8 vs. 8’. ¡Roger Martínez hizo cuatro goles!”, dijo Fabio Radaelli, coordinador en ese entonces de las inferiores de la 'Academia', en charla con el diario Olé.



Así que había pasado y que pudo ser. Pero al final estuvo entre Satamarina y Aldosivi, se quedó en Racing, fue al Jiang Suning de China, al Villarreal de España y finalmente al América de México, donde está desde 2018. Ahora quedará libre. Puede ser que las vueltas del mercado finalmente lo lleven a Boca.