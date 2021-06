Borja o Roger: posibilidades de Boca para tener atacante colombiano

Boca Juniors está desprendiéndose de sus mejores atacantes y necesita fichar un delantero goleador para el próximo semestre. Y en carpeta, aparecen como posibilidades dos colombianos: Roger Martínez y Miguel Ángel Borja.



El jugador del América de México viene sonando hace rato para Boca. Dicen desde Argentina que es el deseo de Juan Román Riquelme, director del Consejo de Fútbol del club xeneize. Por su parte, Borja brilla en Junior y acaba de marcarle gol a Argentina en la Eliminatoria a Catar 2022, dándole un agónico empate 2-2 a la Selección Colombia. Miguel Russo siente, según ‘TNT Sports’, que es la mejor opción.



Las condiciones son parecidas entre Martínez y Borja. El problema, y lo que por ahora aleja a Boca de uno de los dos colombianos, es el dinero. Por Roger, de 26 años, América pide una cifra cercana a los 8 millones de dólares; y como Boca no tiene ese dinero, ha tratado de hacer otro tipo de ofrecimientos, como canjes o como adquirir solo un porcentaje (50%) del pase del cartagenero para que las águilas tengan participación en caso de una futura operación.



Sin embargo, América no quiere arriesgar ni ceder a su jugador así de fácil. Por dinero no se preocupa, pues es uno de los tres equipos más ricos de México, y no lo tienta ni el fútbol argentino ni el europeo para desprenderse de sus figuras.



El caso de Borja tiene similitudes, aunque hay una preocupación máxima: Boca no puede negociar por Borja hasta que Junior no defina si hace uso de la opción de compra que tiene con Palmeiras de Brasil, el dueño de sus derechos deportivos. La cifra está sobre los 4.5 millones de dólares, pero el equipo barranquillero, en principio, no cuenta con el dinero para quedarse con el goleador.



Es así que Boca espera a que Junior se retire de la puja para tratar de negociar con el ‘verdao’, que no piensa bajar sus aspiraciones por el cordobés de 28 años.

¿Llegará otro colombiano a Boca Juniors? Todo dependerá del dinero que ponga el club argentino.