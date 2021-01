¿Decisión tomada? Los dos colombianos que saldrían de Boca Juniors

Boca Juniors se quedó con la Copa Diego Armando Maradona, luego de derrotar en los penales 5-3 a Banfield, tras el 1-1 en los 90 minutos, que tuvo como gran protagonista a Edwin Cardona, al anotar el tanto del equipo xeneize.

Ahora, tras conseguir el título local, en medio de la temporada de vacaciones se conoció que tres de los jugadores que habitualmente son titulares y que se consagraron con el club el pasado 17 de enero, estarían en la puerta de salida de la institución y su continuidad en el club estaría más que decidida.



Según informó TyC Sports, a los colombianos Jorman Campuzano y Frank Fabra, el Consejo de Fútbol les habría comunicado que 'no serán tenidos en cuenta' y, por ende, 'les solicitó que busquen ofertas para evaluar sus salidas'.



"El Consejo de Fútbol de Boca les comunicó a Frank Fabra, Jorman Campuzano y Franco Soldano que no estarán en los planes del club y les solicitó que acerquen ofertas para evaluar sus salidas. Mientras el plantel está de vacaciones, la dirigencia ya empezó a planificar el 2021.", escribió el medio.



La posible salida de Fabra y Campuzano del xeneize, se debería al bajo rendimiento de los colombianos en los últimos partidos, en los que ambos se han visto involucrados en jugadas polémicas que terminaron en expulsión. ¿Decisión tomada?. Por ahora, el club no se ha pronunciado.