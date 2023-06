Estalló la guerra: Boca Juniors le respondió a Sebastián Villa

Luego de que se conociera la sentencia de la justicia argentina por el caso de violencia doméstica de Sebastián Villa, el futbolista decidió viajar a Colombia y desde ese momento, su futuro se volvió aún más incierto.



Por medio de un mail, Villa ultimó a Boca Juniors, exigiendo que lo reincorporaran a los entrenamientos y argumentó que, de no volver a Casa Amarilla, se iba a considerar jugador libre. Este acto, por supuesto, no cayó bien en el club Xeneize y este jueves se conoció la respuesta.



Según reveló Diario Olé, Boca Juniors contraatacó en las últimas horas y exige el regreso del atacante a los entrenamientos pues no tenía autorización para dejar de entrenar a pesar de los rumores de un supuesto permiso. "Es Villa el que está en falta por no presentarse a trabajar", le dijeron al medio.



Además, la postura no cambiará y Sebastián Villa no jugará más en Boca Juniors y se le buscará salida de inmediato aunque el club no quiere que se marche libre y esperarán por su regreso para definir su futuro.