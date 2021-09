¡Papá orgulloso! Chicho Serna y el mensaje a su hijo que está en Boca

A través de un mensaje en Twitter, Mauricio 'Chicho' Serna despejó las dudas que algunos aficionados tenían sobre la continuidad de su hijo en Boca Juniors. Pues bien, Lucas Serna sigue haciendo parte del club xeneize, aspirando a un lugar en el primer equipo que orienta Sebastián Battaglia, amigo cercano de su padre.



El joven volante se encuentra en la reserva desde su llegada de Gimnasia en 2020 y busca dejar una huella como lo hizo 'Chicho', el '5' de Boca.

En una reciente publicación, el exjugador de Boca expresó su alegría por ver a su hijo seguir sus pasos. No solo por hacerlo en la misma posición, sino por querer brillar en los clubes por los que él pasó. "Un orgullo que vistas estos colores hijo. Dios te guíe y bendiga en todo. Te amamos", dijo Chicho en sus redes.



Lucas estuvo en las divisiones menores de Nacional y aterrizó en Argentina para sumar experiencia en Gimnasia, cuando Diego Maradona era timonel. En enero de 2020 llegó a Boca, pero no ha tenido el protagonismo que se esperaba. Por ello, la publicación de Chicho tomó por sorpresa a algunos aficionados, que no sabían de su continuidad.



Hace un año, en una entrevista realizada por Olé, Serna se refirió a la presencia de su hijo en Boca: "juega muy parecido a Paredes. Con buenos pases largos y precisos, buena ubicación y mucha técnica. Él no está ahí porque sea mi hijo, sino porque tiene condiciones". Por lo pronto, 'Chichito' como lo llamaron cariñosamente los hinchas en redes, hace lobby para aspirar a un lugar en el primer equipo. Su padre, mientras tanto, no se cambia por nadie al verlo vistiendo sus mismos colores.