Villa y Fabra, juzgados por rendimiento de Boca Juniors ¿culpables?

Boca Juniors no pasa su mejor momento, desde la eliminación en Copa Libertadores, las cosas no andan de la mejor manera. Dos derrotas y una victoria, son el balance que han tenido los ahora dirigidos por Hugo Ibarra, quien sustituyó a Sebastián Battaglia, tras la derrota con Corinthians. Las cosas no mejoran y la tensión se siente.



La derrota de los xeneizes contra Argentinos Juniors, por 2 a 0, empiezan a salir los señalados. Casos específicos como los de Sebastián Villa y Frank Fabra. El desempeño de los dos fue duramente criticado por la prensa en Argentina.



En el caso del lateral izquierdo, salió del campo al minuto 15 del segundo tiempo, con mucha molestia, la cual quedó reflejada por las cámaras de televisión. Además, en el diario Olé, enfatizó en esta situación, donde los colombianos fueron cuestionados, con un mensaje desde la parte directiva

Así lo reseñaron en la prensa argentina “Por el contexto del partido, pero también por el peso de los involucrados. La primera ventana ya tuvo ese condimento: porque a los 15’ ST, con el partido 0-2, el DT sacó a Frank Fabra por Agustín Sandez” además, afirman que el incidente tuvo cierta repercusión “no pasaron inadvertidas, la primera sobre todo por la reacción del colombiano, que se fue muy caliente”.



No solo fue Fabra, Sebastián Villa, que no tuvo su mejor presentación “La otra variante que sorprendió incluye a otro cafetero: Sebastián Villa. Sí, uno de los mejores jugadores y asistidores del equipo, también salió a falta de 18 minutos, con Boca buscando el descuento y ya con Pipa en cancha. Pero, en definitiva, fue la reacción de Fabra, al ser reemplazado, lo que también potencia esta historia”.



Se especula que Fabra es uno de los que desató el lío entre directivos y jugadores, por los premios en el partido contra Corinthians. También reseñaron la incógnita del cambio, por el papel del lateral “La situación, además, genera cierta extrañeza porque Fabra, por lo general, siempre fue un arma más ofensiva que defensiva. Y su sociedad con Villa, por lo general, suele ser un arma latente, capaz de generar una situación de ataque que marque la diferencia en cualquier momento. Por todo, si bien es cierto que ante Argentinos venía teniendo uno de los partidos más flojos del año, de ahí a ser la primera variante… Pareció, en definitiva, más un mensaje interno que un cambio táctico”.