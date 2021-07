La petición especial de Edwin Cardona y Frank Fabra a Boca Juniors

La novela de Boca Juniors continúa, luego de que la Liga Profesional de Argentina rechazará, nuevamente, la petición de permitirle jugar el partido contra San Lorenzo con los miembros del plantel profesional, quienes se encuentran aislados en un hotel tras considerar que 'rompieron la burbuja sanitaria' en Brasil, después de los incidentes con la Policía y algunos miembros de Atlético Mineiro.

Por esta razón, el pasado sábado, el conjunto xeneize salió al campo de juego con los futbolistas de la reserva, quienes tuvieron una gran actuación y rescataron un valioso punto al empatar sin goles contra Banfield.



Ahora, de cara al juego de este martes contra el ciclón, Boca Juniors deberá presentar a su equipo juvenil, dirigido por Sebastián Battaglia, para cumplir con el calendario acordado. ¿Estará Edwin Cardona?



Si bien Cardona estaba habilitado para el partido contra Banfield, medios argentinos informaron que el colombiano no fue citado para el duelo como parte de la protesta del equipo xeneize hacia los directivos, de no permitirle disputar el encuentro con los miembros del primer equipo a quienes se les practicó la prueba PCR y todos salieron negativos.



Sin embargo, para este duelo frente a San Lorenzo, la prensa de este país aseguró que, tanto Edwin Cardona como Frank Fabra (ya habilitado), le pidieron la Consejo de Fútbol ser tenidos en cuenta para ser los hombres de experiencia del once que saldrá por la victoria en La Bombonera.



Por ahora, el equipo no ha dado a conocer la convocatoria y todo dependerá del Consejo y Sebastián Battaglia para determinar si los colombianos serán parte o no de la concentración para el partido que se vivirá este martes a las 7: 00 p.m., hora de Colombia.