‘Chicho’ Serna: duro contra Fabra y todo Boca por eliminación en Copa

Luego de la derrota 3-0 contra Santos de Brasil, la eliminación en semifinales, la frustrada final de la Copa Libertadores, y la actitud de los jugadores, en Boca Juniors llovieron críticas. Y uno de los referentes que se expresó fue Mauricio el ‘Chicho’ Serna. El recordado exfutbolista atacó a todos, fue duro contra Frank Fabra por una terrible expulsión y manifestó su tristeza.



“La patada que tiró Fabra no es tener huevos, es una irresponsabilidad muy grande. Huevos es lo que hacía Riquelme con la pelota, los goles de Palermo o las atajadas al ángulo de Córdoba”, sentenció Serna sobre su compatriota.



Serna no se contuvo y criticó la falta de actitud en el plantel que dirige Miguel Russo, y lo comparó con la firmeza y determinación del Santos. “Sentí mucha tristeza porque no es el Boca todos quisiéramos ver. Ayer Boca no compitió, Santos estaba jugándose la final y Boca la primera fase de la Libertadores”, dijo en ‘TyC Sports’.



‘Chicho’ lamentó que Edwin Cardona no haya jugado en un partido tan importante y responsabilizó al técnico Russo: “Cómo dejaron a un jugador como Edwin en el banco para un partido como este no lo entiendo. Si determinó jugar con estos 11 y hacer los cambios que hizo, por supuesto que tiene responsabilidad el técnico”.



“No creo que ningún jugador salga a la cancha a perder, pero hay actitudes que no nos gustan, que son reprochables. Son los primeros que saben que no estuvieron a la altura”, aseguró el ‘Chicho’, caliente todavía.