Boca Juniors se preocupa con clasificación de Colombia en Copa América

Boca Juniors adelanta su pretemporada sin los colombianos Frank Fabra y Edwin Cardona, quienes se encuentran con Selección Colombia en Copa América. La clasificación de la tricolor a las semifinales obligará al xeneize a buscar otras alternativas para el duelo de Copa Libertadores frente a Mineiro, programado para el 13 de julio (tres días después de la final de Copa en Brasil).

Según el diario Olé, el técnico Miguel Ángel Russo y sus colaboradores estuvieron atentos al partido de Colombia-Uruguay, que entregó la clasificación a la tricolor.



"En Boca saben que cada minuto cuenta y sufre por la falta de dos jugadores clave pensando en la Libertadores", destacó el medio tras mencionar lo importantes que son Fabra y Cardona en la nómina de Boca Juniors. "Los cafeteros avanzaron en la Copa América y jugarán al menos dos partidos más (...) es una complicación para el entrenador a la hora de armar el once".



Según TyC Sports, en el último amistoso que disputó Boca frente al Atlético Tucumán, y que ganó por tres goles, Russo se la jugó con Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sandez (en reemplazo de Fabra); Cristian Medina, Esteban Rolón, Agustín Almendra; Cristian Pavón, Norberto Briasco y el colombiano Sebastián Villa.



¿Alcanzarán a llegar Fabra y Cardona?, tal parece que Boca tendrá que jugar sin ellos: "se reintegrarán sobre la hora y, posiblemente, no estén en la ida contra Mineiro", mencionó Olé.



Los de Russo se preparan para este primer choque de octavos de final de Libertadores frente al brasileño Mineiro, que será el martes 13, a las 5:15 pm. Para el 18 de julio, cuando se inicie la Copa de la Liga Argentina, donde se estrenará con Unión, ya estará disponibles los colombianos. Cabe destacar que no tendrán que llegar a cumplir con cuarentena, pero sí tendrán que presentar una prueba de PCR negativa para reintegrarse al grupo.