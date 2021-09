Reciben a Falcao y revelan cómo lo fichó Rayo: 'parecía inalcanzable'

La felicidad por el final de la fecha triple de las Eliminatorias a Qatar 2022 es total en España. Ya por fin tendrán de regreso a Falcao García y eso tiene a Rayo Vallecano, su nuevo club, en total expectativa.

David Cobeño, director deportivo del club, le contó al diario El Tiempo la ilusión que les hace la llegada del 'Tigre', a quien respetan no solo por su trayectoria sino por el gran ser humano que es y que recuerdan en Madrid, ciudad a la que vuelve el goleador tras su paso exitoso por el Atlético.



"Lo que buscamos es que nos dé ese plus de gol, porque siempre en los equipos en los que ha estado ha metido muchos goles, y estoy seguro de que en Vallecas va a seguir con esa dinámica y nos va a ayudar mucho en ese objetivo", dijo el directivo.



Además reveló detalles hasta ahora desconocidos de la manera como se dio el acercamiento y los sacrificios de parte y parte: "había esa situación de que él no tenía protagonismo en Turquía, en Galatasaray, y nosotros somos un equipo atractivo porque estamos en Madrid, estamos en la capital, y eso le da visibilidad a nuestro juego. Se va dando a través del agente, del propio Radamel que tiene compañeros en el equipo. Pues empezamos a hablar y al principio parecía algo inalcanzable, pero gracias al esfuerzo que ha hecho Radamel y al esfuerzo que ha hecho el club hemos podido concretar su fichaje... Si Radamel no hace el esfuerzo nosotros no hubiéramos podido hacer el nuestro. Para nosotros es un orgullo que un jugador como él haga ese esfuerzo para venir al Rayo y tenga ese compromiso, esas ganas y ese espíritu que nosotros necesitamos en Vallecas", contó.



Un buen detalle para el regreso del colombiano a una liga tan exigente como la española es que esta vez podrá dedicarse más a su fútbol que a cargar con obligaciones de título, pues la prioridad del equipo es salvar la categoría y ya: "el jugador no tiene esa presión de club grande. Nuestra afición es muy leal, muy fiel, respeta al jugador, solo le pide que defienda la franja a tope, que no se deje nada en el campo y con eso es suficiente", dijo Cobeño.



Un poco por esa situación, Rayo Vallecano no sufre por las lesiones frecuentes de su fichaje estrella: "sabemos que este año ha tenido poca regularidad por el tema de las lesiones, pero aquí le intentaremos cuidar, tenemos los servicios médicos y todas las personas que trabajan en el club para cuidarle, para mimarle, y para que tenga esa continuidad que no ha tenido en el último año y pueda estar al ciento por ciento en los partidos", concluyó el directivo español. El colombiano aterrizará en Madrid en las próximas horas tras los pocos minutos que jugó con la Selección en esta triple jornada de Eliminatorias.