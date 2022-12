Leyenda de River pone duda con JuanFer: ‘¿Que si quiero que siga?’

Para nadie es un secreto que la salida de Marcelo Gallardo y la llegada de Martín Demichelis puede causar estragos en varios nombres de la plantilla, dependiendo lo que el defensor central, ahora estratega tenga en mente. Sin embargo, mientras define su futuro, Juan Fernando Quintero recibió el aval de Demichelis para pensar en la renovación.

Martín Demichelis ya demostró su deseo de que Juan Fernando Quintero pueda continuar en su esquema de cara al 2023. El contrato del antioqueño, que ahora está en su país natal acompañando al Deportivo Independiente Medellín finalista tiene contrato hasta el 31 de diciembre y tiene varios pretendientes, entre ellos, clubes de la Major League Soccer, del Brasileirao y de la Liga MX.



Juan Fernando Quintero no ha dado claridad de lo que puede ser su futuro, pero ante esa incertidumbre, viejas glorias de River Plate señalan que quieren que se quede. Uno de ellos, Norberto el ‘Beto’ Alonso, una de las leyendas riverplatenses que espera que JuanFer renueve su contrato. Para Alonso, el colombiano es uno de los jugadores más importantes, y un diferente que puede cambiar cualquier partido.



Beto Alonso no ocultó la importancia que tiene Juan Fernando Quintero, y así lo describió, “hoy por hoy no hay muchos jugadores que sientan la posición de enganche, que no es para cualquiera. Juanfer es uno de los pocos. ¿Que si quiero que siga en River? Claro. Es un futbolista que hace cosas distintas dentro de la cancha. De pronto te mete un pase filtrado y deja al delantero solo con el arquero. Son jugadores que hoy no abundan. Ojalá pueda seguir en River”.



Aunque ligas como la Major League Soccer, el Brasileirao y la Liga MX persiguen a Juan Fernando Quintero, él lo tiene claro, y sabe que su prioridad es sin duda alguna, seguir en River Plate. Declara su amor por el conjunto millonario y quiere continuar. No ha habido ninguna conversación avanzada todavía ni para renovar su contrato ni con clubes que lo pretendan. Antes del 31 de diciembre, tendrá que definir su futuro.