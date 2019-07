Un grande turco estaría interesado en un colombiano olvidado en Brasil

Miguel Ángel Borja no ha vivido sus mejores momentos en el Palmeiras, su nivel futbolístico lo ha llevado a ser relegado en el equipo brasileño. Ante su falta de actividad, los directivos del club quieren venderlo para recuperar la gran inversión que hicieron por el delantero colombiano.



Hace algunos días se conoció el interés del Junior de Barranquilla por el jugador, sin embargo, este fichaje podría verse caído debido al interés de uno de los más grandes en el fútbol de Turquía.

El paso de Miguel Ángel Borja no ha sido del todo bueno, por este motivo, el futbolista ha sido relegado al banco de suplentes y en algunas ocasiones ni siquiera ha sido considerado por Luiz Felipe Scolari.



El Palmeiras quiere recuperar el dinero invertido por el delantero colombiano, sin embargo, su venta no ha sido fácil, ya que el atacante tiene una ficha bastante alta. La preocupación de los brasileños es pagarle a Atlético Nacional una cláusula del contrato de Borja.



Ante el desespero, desde Turquía apareció el interés del Besiktas. Según el diario brasileño "UOL Esporte", el cuadro turco habría preguntado por Borja, pero aún no han enviado una oferta formal para llevarse al delantero colombiano.



Este interés empieza por la necesidad del Besiktas de contratar un delantero que pueda competir por un lugar en la zona de ataque del equipo para la próxima temporada.



El futuro de Miguel Borja es incierto, sin embargo, su salida del Palmeiras podría estar pronta a darse para la próxima temporada. Además, el Junior de Barranquilla podría ver truncado su deseo de contratar al colombiano.