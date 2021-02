Más líos para Boateng: investigan posible agresión a fallecida novia

Jerome Boateng está lejos de recuperar la calma tras la muerte inesperada de su exnovia, Kasia Lenhart, quien murió a los 25 años de edad y fue hallada en su departamento de Berlín.

Aunque no se relaciona al jugador con el fallecimiento y las autoridades no vinculan a terceros en la muerte de la bella modelo, sí se supo que la pareja tuvo problemas serios en el pasado y que se abrió, hace dos años, una investigación oficial por posibles agresiones.



Según el periódico alemán Bild, el jugador del Bayern Munich ha vuelto a ser investigado por sospecha "de daño corporal intencional en detrimento de la herida Kasia L.", una causa que se abrió el 20 de diciembre de 2019 pero que se supendió después.



"El proceso se reanudó el 10 de febrero de 2021 porque recibimos nueva información en el curso de la investigación sobre la muerte en Berlín, que podría dar indicios de una posible continuación del proceso. Las investigaciones aun no han concluido", ha explicado la Fiscal General, Anne Leiding.



Según la fuente, Lenhart no amplió la información sobre su queja inicial y hubo otras pruebas que no se allegaron al proceso.



Los medios alemanes recuerdan que no sería la primera investigación por posible agresión de Boateng, pues su exnovia Sherin Senler lo denunció también por la misma causa.