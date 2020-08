Adrián Ramos: ‘Bayern es grande, no tiene el marketing de otros’

Bayern Múnich ganó justicieramente la Champions League 2019/2020, con una marca exuberante de triunfos en los 11 partidos disputados, y con el máximo artillero de la competencia: Robert Lewandowski, con 15 tantos.



Fue el cierre de una temporada espectacular para los rojos, que también se quedaron con los títulos de la Bundesliga y la Copa de Alemania. Sin embargo, un ex militante en ese país, hoy jugador del América de Cali, afirma que falta ‘marketing’ y el mundo del fútbol todavía no valora esa liga como debe ser, distinto a lo que ocurre con España e Italia.



Adrián Ramos, delantero caucano que estuvo cinco temporadas en el Hertha Berlín y tres (hasta 2017) en el Borussia Dortmund, en este último en reemplazo del goleador Robert Lewandowski -quien en 2014 pasaba a enfundarse la camiseta del conjunto bávaro-, habló con FUTBOLRED sobre la final del certamen más importante de Europa, que se selló con un apretado 1-0 sobre el París Saint Germain.



‘Adriancho’ señaló que “todo el mundo vio lo que es el Bayern, ese equipo siempre da la pelea, siempre gana, siempre está peleando en la Champions, sino que no tiene el marketing de otros equipos, pero es así”.



Acerca de la que puede ser la razón de que ese balompié no sea lo suficientemente valorado, dijo: “Porque la cultura alemana es así, trabajadores, en silencio, pero no tienen el ‘marketing’ que tienen otras ligas, por eso tal vez no le dan la importancia que se merece”.



En cuanto a lo que es el campeonato local como tal, explicó: “La Liga alemana es compleja, complicada, no cualquiera se puede adaptar y Reinaldo (Rueda) en estos días dio una entrevista y fue mi claro. En muchas partes, no solo nosotros, es fútbol y cuando lo vives, yo por lo menos que me tocó estar allá, pensaba que la Bundesliga no era mucho, pero al conocerla me di cuenta que era una liga muy competitiva, y obviamente para el Bayern hacer lo que vemos en esa liga tiene que trabajar duro y cuando gana la Champions de pronto lo van a valorar más”.



Sobre cuánto tiempo podría durar ese reinado del Bayern Múnich en Europa, sumando la goleada 8-2 al Barcelona, dijo que “no sé, pero siempre va a dar la pelea, ahí venían de una para, demostraron un trabajo en silencio y después las ventajas que les dieron las aprovecharon”.



Sobre la final ante el PSG, concluyó que “Bayern fue justo ganador, aprovechó la ocasión que tuvo y como toda final apretada, aprovechó y ganó, además tiene muy buen arquero”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces