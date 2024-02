Emotivo mensaje: así se pronunció Muriel a los hinchas de Atalanta

La relación entre Luis Muriel y Atalanta finalmente se acabó, todo esto luego que el delantero colombiano tomara la decisión de continuar con su carrera futbolística en el Orlando City de la MLS, acabando así un periodo de más 14 años en el fútbol europeo.

Así mismo, el colombiano puso en su cuenta oficial de Instagram un mensaje hacia los aficionados del Atalanta, equipo donde realizó 68 goles en 184 compromisos desde 2019.

En un video realizado en italiano, Luis Muriel se refirió sobre todo a la hinchada, quien lo apoyó en los momentos difíciles. Además de agradecer al público de Bérgamo por su hospitalidad en los 4 años donde estuvo en Atalanta.

Este fue el mensaje de Muriel en su cuenta personal de Instagram

“Queridos fans de Atlanta,



No pude evitar decir adiós y gracias antes de empezar mi nueva aventura en América.



Ojalá pudiera haberlo hecho en persona pero no tuve tiempo de programar una despedida porque tan pronto como llegó el OK tuve que irme a los médicos con mi nuevo club antes de firmar.



Encontraremos una manera de vernos pronto, cuando esté de vuelta en Italia. Tanto yo como la sociedad lo queremos.



Sin embargo, quería agradeceros por los hermosos 4 años y medio que viví en Bérgamo también gracias a vosotros.



Siempre me has apoyado y me has enviado gran amor y calidez. Me sentí amado como jugador de fútbol, pero también como persona. Nunca olvidaré esto.



Juntos vivimos emociones hermosas, inolvidables e hicimos grandes cosas en Europa e Italia junto a la familia Percassi, el Sr. Gasperini y todos mis maravillosos compañeros.



Bergamo siempre estará en mi corazón, como un segundo hogar.



Gracias por todos los mensajes de afecto en estos días, espero que me sigan también en mi nueva aventura en Orlando.



Siempre te llevaré conmigo. Gracias desde el fondo de mi corazón Abrazos a todos ustedes.



Nos vemos pronto y vamos Atlanta”

Con esto, Muriel deja el Atalanta tras haber disputado 184 partidos y marcado 68 goles. Ahora el futbolista colombiano buscará seguir igual en el Orlando City, su nuevo club, donde será dirigido por Óscar Pareja, y además tendrá como compañero al colombiano, Iván Angulo, para la nueva temporada en la MLS.