Lesión frenó a Córdoba en Bundesliga: el récord tendrá que esperar

Jhon Córdoba no se puede quejar: la temporada de la Bundesliga que acaba de finalizar fue buena para él y para su equipo, el Colonia, a pesar de todas las contingencias.

Aunque en algún momento llegó a temer por el descenso y de hecho en el regreso a la competencia, tras la pausa por el coronavirus covid-19, no llegó a ganar nunca (cuatro empates y cinco derrotas) y no pudo soñar con puestos europeos, al final defender la categoría fue un gran premio.



Y para el colombiano, un balance muy feliz, más allá de la lesión muscular que le impidió estar en la última fecha (derrota 1-6 contra Werder Bremen).



El atacante termina como goleador de su equipo con 13 anotaciones en Bundesliga, promedio de gol fue de 0,4 por partido. En todas las competencias su balance fue de 31 partidos y 13 goles.



Córdoba tenía entre ceja y ceja un nuevo récord en la Bundesliga y de hecho superó uno, el del Adolfo 'Tren VAlencia' con 11 goles en una temporada, pero los 16 que logró Adrián Ramos con el Hertha Berlín siguen siendo una asignatura pendiente para el chocoano, de 27 años.



En todo caso, no minimiza su buen rendimiento, que le permitió al Colonia acabar en la casilla 14 con 36 puntos, a seis del descendido Fortuna Dusseldorf.