¿Cumplió Díaz en partidazo de Premier? Cal y arena para el colombiano

Luis Díaz jugó un partido a muy alto nivel, uno que tiene muy pocos puntos en rojo y que debería tener, en un mundo más justo, un gol como premio.

El problema es que la mancha en el mantel, en el empate 1-1 entre Liverpool y Manchester City, es justamente un 'defecto' que le señalan desde su llegada y que provocó algún murmullo en ese Anfield que suele reconocerle con mucho cariño su sacrificio y su compromiso con el equipo.

​

Si bien fue una auténtica pesadilla para Walker, incapaz de ganarle la mayoría de los duelos ​por la banda, quedó al sensación de que faltaba una pizca: le pasó a los 26 minutos cuando le quedó atrás la pelota y aún así metió un pase para Núñez, quien quedó en fuera de lugar; a los 41 cuando le dieron un espacio frente al arco pero se le fue abierto el remate, a los 63 cuando desperdició una gran asistencia de Núñez y sobre los 80 minutos, cuando les ganó el duelo a Walker y Stones pero definió mal.



Sí que le aplaudieron la falta a Foden cuando se escapaba en contragolpe, cada duelo por su banda bloqueando la salida de Walker, que pasó inédito en ataque, o el sacrificio para estar siempre disponible para sus compañeros, no faltó quien echara de menos a Jota o incluso a Mané por el gran promedio anotador de ambos.



"Mezcla mixta del colombiano, que trabajó increíblemente duro, presionó magníficamente, creó aperturas y aprovechó algunas grandes oportunidades, pero las desperdició todas", opinó el diario Liverpool Echo sobre el colombiano, a quien por su compromiso le dieron 7 puntos, pero no le perdonaron las fallas en la última puntada.



Manchester City sigue siendo el único de los 'big six' de la Premier League que se le resiste a Díaz, quien les ha podido marcar a todos menos al equipo de Guardiola. Ojalá no hagan falta estas ocasiones al cierre de la temporada.