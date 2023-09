Ojo: goles, lesiones y dolores de cabeza a 17 días de Eliminatorias

Hay que mirar el calendario: faltan 17 días para el siguiente reto de las Eliminatorias al Mundial 2026, Uruguay en Barranquilla (12 de octubre) y Ecuador en Quito (17).

Ahora, una mirada a la convocatoria: hay regresos, pero también lesiones y alguno con poca continuidad en sus ligas y eso es un mensaje para el técnico Néstor Lorenzo, que debe empezar a ver alternativas para la Selección Colombia a la luz de su pasado listado de convocados. ¿Qué debe analizar? Ojo:



En la defensa hay dos preocupaciones: Jhon Lucumí pidió el cambio en el 0-0 de Bologna contra Napoli, en el que era gran figura, al parecer por una molestia muscular; Yerry Mina llegó lesionado de la última concentración nacional a Fiorentina y es baja segura pues la incapacidad le daría para, al menos, un mes.



Lo bueno, Davinson Sánchez debutó con seguridad y confianza en la victoria 1-2 contra Istanbul en la Superliga de Turquía, Carlos Cuesta y Daniel Muñoz fueron titulares en el 3-3 de Genk contra STVV de Bélgica y Johan Mojica fue titular en Osasuna, en el 0-0 contra Sevilla, aunque acá es lateral y allá es extremo izquierdo.

​

​Hacia el medio hay un par de preocupaciones: Jefferson Lerma volvió lesionado a un Crystal Palace que lamentó su salida a su selección nacional y aún no sabe cuándo lo recuperará y, más preocupante aún, Juan Guillermo Cuadrado se ha perdido ya el derbi contra Milan, el partido de Champions contra Real Sociedad y, el fin de semana, la victoria 0-1 contra Empoli. Se sabe que sufre una tendinitis pero no cuándo volverá.



¿Qué opciones quedan? Matheus Uribe fue titular en victoria 1-3 de Al-Sadd contra Qatar SC, Wilmar Barrios fue titular en la derrota 1-2 de Zenit contra Lokomotiv y Richard Ríos tuvo minutos en la derrota 1-0 de Palmeiras contra Gremio.

​

Entre los creativos, James Rodríguez no salió del banquillo en el 1-1 contra Flamengo que le dio su primer título con Sao Paulo, el de campeón de Copa de Brasil y Jorge Carrascal fue titular en derrota 1-0 de Dínamo Moscú en casa de Spartak Moscú.

​

Pero a la hora de las buenas noticias, casi todas vienen de los delanteros: Rafael Santos Borré se estrenó como goleador con Werder Bremen en la victoria 2-1 contra Colonia y Mateo Casierra hizo lo propio en la derrota 1-2 de Zenit contra Lokomotiv.



Fue titular y cumplió Luis Díaz en la victoria 3-1 de Liverpool contra West Ham y había hecho gol en Champions contra Lask en la semana, mismo caso de Jhon Jader Durán en el 2-3 contra Legia por Conference League, aunque tuvo apenas unos minutos en la victoria 0-1 contra Chelsea por Premier.



Buena también fue la noticia del regreso a entrenamientos de Jhon Arias, después de haber salido lesionado contra Vasco da Gama, para el partido de la semana de Fluminense contra Inter por Copa Libertadores. La duda es por qué Luis Sinisterra no salió del banquillo en la derrota de Bournemouth contra Brighton por 3-1 en Premier League.​