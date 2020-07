La temporada llega a su fin: ¿Le fue bien o mal a los colombianos?

El fútbol europeo está próximo a finalizar, motivo por el que vale la pena hacer un recuento sobre cómo le fue a los futbolistas colombianos en sus respectivos clubes.

Referentes como Falcao García y James Rodríguez pasaron un trago amargo en la temporada 2019/20, mientras que Duván Zapata, Wilmar Barrios y Luis Díaz lograron celebrar.

Los que festejaron



Luis Díaz y Mateus Uribe: La dupla colombiana logró ayudar a que el Porto se consagrara campeón anticipado de la liga portuguesa. El guajiro, con mayor importancia dentro del esquema del equipo, acumula 47 partidos y 12 goles, mientras que Mateus jugó en 39 ocasiones.

​Wilmar Barrios: El cartagenero llegó al Zenit y de inmediato se convirtió en pieza clave. Disputó 39 partidos en total, se dio el lujo de marcar un gol, ser campeón de Liga y en breve disputar la final de Copa local.

Dávinson Sánchez: A pesar de que el Tottenham quedó sin cupo a competiciones europeas, el defensor central logró imponerse ante la adversidad y hacerse un sitio en el once de José Mourinho. Jugó 28 partidos en Premier, 5 en ambas copas locales y otros cinco en Champions.

Jefferson Lerma: Actualmente pelea por no descender en Premier, pero su entrenador lo considera un inamovible en su esquema. El ex-Huila juega siempre, responde con positivas actuaciones y mantiene ritmo de competencia. Lleva 32 partidos jugados en Liga.

​Duván Zapata y Luis Fernando Muriel: Los atacantes colombianos son la sensación del fútbol italiano. A punta de goles lograron encajar en un Atalanta revelación. Ambos suman 17 goles en Serie A, han roto algunos récords y sueñan con pelear el título a la Juventus.

Juan Guillermo Cuadrado: El inamovible de Maurizio Sarri, Como lateral derecho la rompió a lo largo de la temporada y está a punto de coronarse campeón de la liga local con Juventus. Suma 41 partidos y tres anotaciones.

​David Ospina: Bajo la batuta de Gatusso, el antioqueño ha tenido prioridad sobre el joven Meret. Tanto así que hubo un momento en el que el golero italiano ni siquiera la olió. Desafortunadamente las lesiones, más exactamente los golpes en la cabeza, detuvieron el impulso de Ospina y recién está retomando ritmo. A pesar de ello suma 20 partidos a lo largo de la temporada.

Santiago Arias: El lateral ex-Equidad inició la temporada con más malas que buenas, debido en parte al buen momento de Trippier. Después se especuló con una posible salida del Atlético, pero la pandemia lo cambió todo, Desde el regreso de La Liga, y con la lesión-recuperación de Vrsaljko, Arias consiguió más oportunidades que su rival de posición y parece haber convencido a Simeone.

Jeison Murillo: El bastión de la defensa. Murillo llegó al Celta, rápidamente se ganó la titularidad y en adelante nadie lo bajó del "pedestal". Fue titular en 18 oportunidades por La Liga y varias veces mostró el gran nivel del pasado.

Bernardo Espinosa: Su equipo descendió, es cierto, pero fue de lo poco respetable del Espanyol a lo largo de la liga española. Disputó 26 partidos e incluso ayudó en materia ofensiva con tres goles. Seguramente encontrará un equipo de mayor nivel para la próxima temporada.

Los que preocupan



James Rodríguez: Su relación con Zidane nunca mejoró, como se esperaba, y la situación fue de mal en peor. Ni con la posibilidad de hacer cinco cambios contó para el francés y eso desencadenó la decisión, o el pedido más bien, de no ser convocado. La temporada de James acabó siendo campeón, pero sin ritmo, minutos, felicidad y con la necesidad de buscar equipo.

Falcao García: Las lesiones, su karma de toda la vida, le impidieron ser lo que se esperaba en Galatasaray. Cuando tuvo continuidad logró marcar diferencia, no en vano hizo 10 goles en 16 partidos por el torneo local. Pero su elevado salario y lo que representa su figura vs lo logrado, generó críticas de los hinchas y la opinión pública de Turquía respecto a su continuidad.

Yerry Mina: Otro afectado por interminables problemas físicos. El defensor logró continuidad en varios momentos, no en vano alcanzó a jugar 29 partidos con el Everton en Premier (anotó en dos oportunidades), pero las lesiones le impidieron consolidarse, La situación llegó a tal punto que tras la pandemia, en menos de dos meses,​ sufrió dos molestias que terminaron por alejarlo del desenlace de la temporada.

Carlos Bacca: El delantero tuvo una primera parte sin pena ni gloria, entraba a ratos y poco más. Después del parate a causa del coronavirus, Bacca tuvo un nivel superlativo con Villarreal y fue vital en los partidos que jugó, pero dicha irregularidad o poca constancia le impide dar el golpe sobre la mesa y consolidarse. Jugó 23 partidos en todas las competencias y marcó cinco goles.