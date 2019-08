Carlos Bacca aparece como alternativa para un poderoso club mexicano

La actualidad de Carlos Bacca en Villarreal no es la mejor, sin embargo, el futbolista tuvo una buena pretemporada y apunta a un mejor año competitivo, teniendo en cuenta que el anterior no pudo ser tal como lo esperaba en lo que a goles y a minutos disputados se refiere.



Con base en ello, América de México intentaría convencer al colombiano para que llegara a las Águilas, pues la lesión de Nicolás Castillo complicó el panorama para el plantel de Claudio Herrera, quien vio cómo en los últimos días partían dos de sus jugadores fundamentales: Agustín Marchesín y Mateus Uribe, quienes partieron hacia Porto.



La situación, en tanto, no es sencilla pues por más que el club español esté dispuesto a negociar y el valor de la transferencia no sea tan alto, lo cierto es que la idea del futbolista todavía no es volver a este lado del mundo y preferiría buscar alternativas en Europa en vez de llegar a México, donde en cuestión de salarios no hay ningún problema.



De momento, lo único que se conoce es que el atacante colombiano estaría en carpeta como posible refuerzo americano y aunque su nombre ya sonó hace algunos años y según el club mexicano no habría problema en las negociaciones, la decisión pasa enteramente por las aspiraciones del jugador.