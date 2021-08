Adiós a la ilusión: la dura decisión que tomaría Simeone con Arias

Después de salir cedido al Beyer Leverkusen y lesionarse gravemente durante toda la temporada, Santiago Arias regresó al Atlético de Madrid por una segunda oportunidad.



Aunque tuvo minutos en varios partidos de pretemporada, la situación del defensor antioqueño parece no mejorar en lo absoluto...

Diego Simeone, entrenador del conjunto colchonero, insistió este jueves con Geoffrey Kondogbia en el probable once titular para el debut en la Liga contra el Celta en Balaídos, con Marcos Llorente y Ángel Correa en la delantera y sin Luis Suárez ni Rodrigo de Paul, que apunta al banquillo en Vigo.



Aún sin Joao Félix, Marcos Paulo y Felipe Monteiro, dentro del proceso de recuperación de sus respectivas lesiones que los apartará de jugar el próximo domingo ante el conjunto celeste, Simeone ya traza su idea del once, con Kondogbia en el centro del campo del sistema 5-3-2 junto a Koke Resurrección y Thomas Lemar.



Ya recuperado de su lesión, Stefan Savic retornará a su sitio en el perfil derecho de la línea de tres centrales, con José María Giménez por el medio y con Mario Hermoso por la izquierda.



A los lados, Yannick Carrasco y Saúl Ñíguez serán los elegidos, una vez que Kieran Trippier sigue su puesta a punto, tras sumarse hace una semana y media al equipo, al igual que Renan Lodi y Luis Suárez.



Aquí empieza el dolor de cabeza para Arias. Sin Trippier al 100%, se esperaba que tuviera la posibilidad de iniciar la temporada en el once titular. Más aún teniendo en cuenta que con una línea de 5 sus responsabilidades defensivas no serían tan marcadas.



Pues bien la solución de Simeone parece ser entonces retroceder a Carrasco, un futbolista que normalmente juega de extremo por izquierda. Muchísimo ataque, poca, casi nula, defensa. El mensaje al colombiano es claro.



Y por supuesto, a esto se le suma que Šime Vrsaljko, el otro lateral derecho, hasta ahora no ha protagonizado algún rumor de salida. La lista entonces para el ex-Equidad parece ser así: Trippier, Carrasco, Vrsaljko y él...