¡EN VIVO! Duván y Muriel vs Ospina: duelo colombiano en semis de Copa

🤩 #Gosens imbuca per #Zapata, che gioca di sponda per l'accorrente #Pessina: palo-gol e 2-0!!!

🤩 Gosens plays it for Zapata, who steers a first-time ball for Pessina: the midfielder scores and makes it 2-0!!!#AtalantaNapoli #CoppaItalia #GoAtalantaGo ⚫🔵 https://t.co/y94aeOHLOU