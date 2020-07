¡Atalanta sigue imparable! Duván Zapata comandó la goleada al Brescia

En la jornada 33 del fútbol italiano, Atalanta no tuvo piedad con un débil Brescia y lo goleó por 6-2. Con la victoria, los de Gian Piero Gasperini llegan a 70 unidades y pueden soñar con pelear el título de la Serie A.

Con Luis Fernando Muriel observando desde las gradas por el accidente casero que sufrió, Duván Zapata fue titular, jugó 45 minutos y marcó un gol.

La primera parte tuvo un sinfín de emociones. Al minuto y medio ya ganaba Atalanta, gracias a un muy buen remate raso del croata Mario Pasalic. Seis minutos después, Brescia logró un sorprendente empate, luego de que Caldara se equivocara en un cierre y Ernesto Torregrossa no perdonara.

​Al 24', Gosens y Duván armaron una gran jugada colectiva por banda izquierda, el alemán envió un centro al área y de Roon marcó un golazo de tres dedos. La arremetida no paró ahí ya que instantes después, Malinovsky recibió en tres cuartos de cancha, enganchó hacia dentro y soltó un zurdazo extraordinario que significó el 3-1.

​Evidentemente Duván Zapata no podía faltar en este festival de goles y a los 30 minutos marcó el cuarto de ‘palomita’, tras un centro a media altura de Gosens. Y así culminaría el primer tiempo.

Para la segunda parte, el colombiano obtuvo su merecido descanso y salió sustituido por el chico Ebrima Colley.

​A los 55', Malinovsky filtró un gran balón para que Pasalic marcara el segundo en su cuenta personal. Tres minutos después, error en salida de Brescia, recuperó el recién ingresado Coley y el mismo Pasalic marcó el 6-1.

Gasperini de inmediato movió al equipo y le dio la oportunidad a los jóvenes que no habían visto acción a lo largo de la temporada. Motivo por el que el ritmo del partido fue bajando paulatinamente.

Finalmente a los 83 minutos, Tonali robó en salida y asistió a Nikolas Spalek. Descuento de un Brescia que no levanta cabeza y quedó prácticamente sentenciado a perder la categoría.