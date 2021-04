¿Hace cuánto no marcan Zapata y Muriel? Gasperini pidió efectividad

Este domingo, Atalanta con los colombianos Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, se medirá a Bolonia. Ambos esperan volver al gol, y más con la presión que metió en la previa su entrenador Gian Piero Gasperini, quien le pidió más efectividad a sus dirigidos. Muriel guarda buenos recuerdos frente a Bolonia, al que ya le marcó uno de sus tres dobletes de la temporada en Serie A.

Y es que Atalanta ha conseguido importantes triunfos de la mano de los colombianos. De hecho, el 42% de los goles llevan su sello. Duván se ha reportado en 13 ocasiones, mientras que Luis Fernando Muriel, cuarto en la tabla de goleadores en Italia, ha marcado en 18 oportunidades.



Gasperini dijo recientemente que "a partir de ahora todos, empezando por Ilicic que dijo que somos famosos por los muchos goles que nos perdemos, tenemos que ser más concretos. No basta el momento de Malinovskyi, que hoy es el más decisivo entre goles y asistencias. Necesitamos más efectividad de todos".



Los de Bérgamo vienen de empatar con sufrimiento frente a la Roma (1-1). El volante ucraniano Ruslan Malinovskyi se encargó del gol, pues a los atacantes les costó.



¿Hace cuánto no anotan los colombianos? Luis Fernando no anota desde hace tres partidos, mientras que Duván está en blanco en los últimos dos encuentros. La última vez que Muriel se reportó fue frente a Udinese, partido en el que marcó dos goles. Zapata lo hizo una jornada después, frente a Fiorentina, donde anotó doblete.



Goles de Muriel:



Dos goles vs Udinese, en victoria 3-2

Luis Fernando abrió el camino con anotaciones a los 19' y 43'.



Gol vs Spezia, triunfo 5-1

Muriel fue titular y anotó el tercero a los 55'.



Gol vs Crotone, victoria 5-1 de Atalanta

Convirtió el tercero a los 50’ de partido.



Gol vs Nápoles, victoria 4-2

Muriel anotó el tercero a los 71 minutos.



Gol vs Cagliari, victoria 0-1

El colombiano anotó a los 90 minutos.



Gol vs Torino, empate 3-3

Luis Fernando se reportó con el tercero a los 21’.



Gol vs Udinese, empate 1-1

Muriel puso el empate a los 44 minutos.



Gol vs Benevento, victoria 1-4

El atacante se reportó a los 86’, sentenciando el marcador final.



Gol vs Parma, victoria 3-0

Muriel abrió el marcador a la altura del minuto 15’.



Gol vs Sassuolo, triunfo 5-1

Se reportó con el quinto a los 67 minutos.



Dos goles vs Bolonia, empate 2-2

El primero lo anotó de penalti, a los 22 minutos. El segundo llegó un minuto después.



Gol vs Roma, victoria 4-1

Muriel anotó a los 72 minutos, el 3-1 parcial.



Dos goles vs Crotone, victoria 1-2

Anotaciones a los 26’ y 38’ de partido.



Gol vs Cagliari, victoria 5-2

Convirtió el primero en ese banquete de goles, a la altura del minuto 7.



Gol vs Torino, victoria 2-4

Anotó el segundo de Atalanta, a los 21’.



Goles de Duván Zapata



Dos goles vs Fiorentina, en victoria 2-3

El 'Toro' se reportó a los 13' y 40', poniendo en ventaja a su equipo desde el primer tiempo.



Gol vs Udinese, en triunfo 3-2

Zapata conectó el tercero para su equipo, tras los tantos de Muriel.



Gol vs Hellas Verona, en victoria 0-2

Duván sentenció el compromiso al término del primer tiempo.



Gol vs Napoli, en 4-2 a favor

Zapata concretó el primero del partido, a los 52'.



Gol vs Milan, en triunfo 0-3

El colombiano sentenció el partido, sobre los 77 minutos.



Gol vs Benevento, victoria 1-4

Puso el tercero a los 71 minutos.



Gol vs Parma, con marcador 3-0

A los 49 minutos, convirtió el segundo del conjunto de Bérgamo.



Dos goles vs Sassuolo, triunfo 5-1

El 'Toro' se reportó con goles a los 11' y 79'.



Gol vs Roma, victoria 4-1

Puso el empate a los 53' y encaminó el triunfo de su equipo.



Gol vs Sampdoria, en derrota 1-3

Marcó de penalti el único tanto de Atalanta.



Gol vs Cagliari, en victoria 5-2

A los 42 minutos, convirtió su primer gol de la temporada. Significó el cuarto de su equipo.