Zapata habría podido irse de Atalanta: rechazaron oferta de la Premier

Duván Zapata no la pasa nada bien en Atalanta en esta última temporada, debido a sus constantes lesiones que lo han aquejado y donde no ha logrado recuperar su buen nivel con el que venía jugando años atrás.



Tras la poca continuidad en el equipo titular de Atalanta, Duván Zapata tuvo opciones de salir del club de Bérgamo hacia la Premier League, pues tuvo varios interesados, uno de ellos el Everton, quien quiso contratar al ‘Toro’.



De acuerdo con el medio internacional ‘Teamtalk’ el delantero Duván Zapata fue objetivo principal del Everton sobre las horas previas al cierre de fichajes del fútbol europeo, pero Atalanta decidió no aceptar la oferta por el colombiano, pues no convenció lo que ofrecían por el jugador.



“Everton ofreció pagar una tarifa de préstamo para fichar a Zapata de forma temporal inicial, con la obligación de hacer que el trato sea permanente si se quedaban en la Premier League. Como los dos clubes no pudieron llegar a un acuerdo, el movimiento fracasó dejando a Dyche sin opciones de ataque, después de haber vendido a Anthony Gordon a Newcastle” dijo el mencionado medio de comunicación.







Por ahora, Duván Zapata se quedará hasta final de temporada con Atalanta y espera de a poco recuperar su nivel deportivo para ser de nuevo importante para el técnico Gian Piero Gasperini, quien lo ha mantenido de suplente desde su recuperación y ha sido utilizado en los minutos finales.



En la actual temporada, Duván Zapata apenas acumula 13 partidos jugados, siendo en 8 veces titular, juegos en los que apenas ha logrado un gol en Serie A.