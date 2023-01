No se ayudan Zapata y Muriel: Así sufrieron eliminación de Atalanta

Ambos están en la línea de salida de Atalanta y lo saben. Y aún así parece que tuvieron el arco cerrado justo ahora que necesitan volver a ser los goleadores temibles de antaño.

Duván Zapata y Luis Muriel tuvieron tiempo para tratar de cambiar el rumbo pero no pudieron salvar a Atalanta de la derrota 1-0 contra Inter de Milan, que lo dejó fuera de la semifinal de la Copa Italia.



Y no fue falta de confianza. Duván tuvo hasta tres opciones en el primer tiempo, a los 6, 24 y 45 minutos, la más clara de cabeza en ese cierre del primer capítulo, pero no pudo hacer la diferencia.



Y Gasperini no esperó mucho pues a los 54 minutos decidió revelar al vallecaucano por Lookman, poco después de una pelota que estrelló en el palo Calhanoglu.



Pero Matteo Darmian sorprendió al arquero Musso a los 57 minutos y entonces sí que dolieron todas las opciones desperdiciadas en la primera etapa.



Muriel llegó a los 65 y tuvo un buen remate para el empate pero al final no logró evitar la eliminación.



Es duro el golpe para el club, en una Copa que muchas veces salva una temporada, pero especialmente para los colombianos, que necesitan recuperar la memoria goleadora bien para recuperar confianza en Atalanta o bien para abrir puertas en algún otro club, como parecería ser la intención de ambos.