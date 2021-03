¿Y ahora qué, Muriel? La ambiciosa revancha que buscará con Atalanta

Luis Muriel sigue siendo noticia, a pesar de la eliminación de Atalanta de la Champions League, a manos del Real Madrid.

El golpe de haber marcado un golazo contra el equipo 'merengue' que, como él mismo dijo, "no supo a nada", tiene un punto a favor: le permite concentrarse en otra pelea.



Al Atalanta solo le queda la Serie A y a Muriel, una meta difícil pero suficientemente ambiciosa: el trono de goleadores del Calcio.



En este momento, como es obvio, el dueño del puesto es Cristiano Ronaldo, pero Muriel está firmando su mejor temporada y es un hecho que esa buena racha no se puede perder solo por una eliminación.



Si miramos la tabla hoy, así están las cosas:



Cristiano Ronaldo (Juventus) - 23

Romelu Lukaku (Inter de Milán) - 19

Luis Fernando Muriel (Atalanta) - 16

Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) - 14

Ciro Immobile (Lazio) - 14

Lautaro Martínez (Inter de Milán) - 14



Significa que hay que hacer siete tantos en diez jornadas del Calcio, lo que no es ni mucho menos descabellado teniendo en cuenta que su efectividad es la más temible de Italia.



Muriel y Cristiano tienen una cita en la Copa Italia, el 19 de mayo en el estadio Olímpico de Roma, para decidir el título, nada menos. Será una revancha para Atalanta tras la final perdida en la memorable temporada 2018/2019 contra Lazio. Pero para Muriel hay tiempo y ganas para dar un batacazo. Sí un tal Cristiano y un tal Lukaku se interponen, pero ahora que ha ganado más minutos en cancha, ¿por qué no apuntar a lo más grande?