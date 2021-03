¿Fue el más lindo? Luis Muriel eligió su gol favorito en Atalanta

Lo de Luis Muriel en Atalanta, con 20 goles anotados en la temporada y sin ser siempre jugador titular, es para enmarcar. Y él lo sabe.

Recientemente fue elegido como autor del gol del mes, uno de los que anotó en el duelo contra Real Madrid por octavos de final de Champions League.



Casualmente, no es el favorito del propio atacante: "mi gol más bonito fue el del Ajax a principios de diciembre que nos dio la certeza de pasar la ronda de la Champions. Son esos goles que marca y permite que el equipo gane. Son cosas que quedan por mucho tiempo", expresó.



Este fue el gol que eligió Muriel:



Gol Muriel Ajax

Gol de Muriel para Atalanta vs Ajax

Ahora que no hay opción de pelear en Champions, él y su equipo se concentran en la Serie A y la Copa Italia, que decidirán contra Juventus.



"Son dos meses muy importantes para confirmarnos de nuevo allá arriba, en los lugares que Atalanta merece estar. Estamos con mucha energía y tenemos una gran oportunidad de volver a clasificar", dijo el colombiano.



La clave de su rendimiento, además de su propio talento, está en a inteligencia de su DT: "Gracias a Gasperini que en este año y medio que estoy en Bérgamo me pidió no solo que buscara la fase de finalización sino también ser un finalizador. Duván Zapata había hecho muchas asistencias el año pasado y yo también estoy feliz de ayudar a mis compañeros a marcar", concluyó.